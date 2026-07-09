La Guardia di Finanza ha scoperto una famiglia con bambini che abitava illegalmente in una discarica vicino a Castelfranco Veneto. La famiglia viveva tra rifiuti in condizioni igienico-sanitarie precarie. Sono stati attivati i servizi sociali per intervenire sulla situazione. La presenza dei minori è stata segnalata alle autorità competenti. L’intervento ha portato alla messa in sicurezza dell’area e al supporto della famiglia.

CASTELFRANCO VENETO - Un cittadino marocchino viveva abusivamente con la famiglia, tra cui diversi minorenni, in una maxi discarica alle porte di Castelfranco Veneto in totale assenza di adeguate condizioni igienico-sanitarie. La guardia di finanza di Treviso, una volta intercettata l'area, ha immediatamente contattato i servizi di assistenza sociale e ha allontanato gli occupanti abusivi. Il luogo è stato rinvenuto dopo un'indagine capillare sul territorio. Oltre alla discarica di Castelfranco, sono stati individuati altri due luoghi abusivi, portando a un totale di 6mila quadrati di terreni sequestrati, pari a 10 campi di tennis. La confisca La seconda discarica si trova a Pieve del Grappa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Discariche abusive, blitz della Finanza: famiglia con bambini viveva tra i rifiuti. Attivati i servizi sociali

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