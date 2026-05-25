Un uomo di 54 anni, cittadino serbo, è stato arrestato a Padova su mandato internazionale. Ricercato per traffico di cocaina e riciclaggio, viveva con la famiglia in città da due anni. L’arresto è stato eseguito dagli agenti in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa da un’autorità francese. La polizia ha condotto le verifiche e ha fermato l’uomo in un’abitazione della zona.

Eseguito un arresto a Padova, dove un cittadino serbo di 54 anni è stato fermato in esecuzione di un mandato internazionale. L’uomo era ricercato dall’Autorità Giudiziaria francese per il suo coinvolgimento, tra il 2019 e il 2023, in un vasto traffico internazionale di cocaina e riciclaggio di denaro, attività svolte in concorso con altri soggetti e destinate principalmente ai Paesi europei, tra cui l’Italia. Le indagini e l’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nell’ambito dei servizi mirati alla ricerca di latitanti e persone da sottoporre a misure restrittive. Gli agenti... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ricercato per traffico internazionale di cocaina arrestato a Padova, viveva lì con la famiglia da due anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Palermo: traffico internazionale di droga, 11 arresti

Notizie e thread social correlati

Chiede permesso di soggiorno a Padova, arrestato: era ricercato in Europa da 7 anni per violenza sessualeUn uomo di 51 anni, ricercato in tutta Europa per un reato di violenza sessuale commesso in Germania, è stato fermato a Padova mentre presentava...

Accusato di traffico internazionale di droga e in fuga da mesi: arrestato a PadovaUn uomo ricercato da mesi è stato arrestato a Padova, dove si trovava dopo aver evitato l’arresto da ottobre scorso.

Temi più discussi: La Polizia di Stato arresta un 54enne serbo ricercato internazionale, destinatario di mandato di arresto ai fini estradizionali emesso dall’Autorità Giudiziaria francese per traffico internazionale di cocaina e riciclaggio - Questura di Padova | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Droga, due arresti della polizia a Padova; Ricercato per rapina, era nascosto ad Arezzo. Incastrato dalle celle telefoniche; Trafficante di droga si rifugia con la famiglia nel padovano: preso.

PADOVA, ARRESTATO PUSHER CON 100 GRAMMI DI HASHISH: FERMATO ANCHE RICERCATO PER TRAFFICO INTERNAZIONALE DI DROGA irog.it/?p=29311 #padova #hashish #spaccio #poliziadistato #questurapadova #SquadraMobile #droga #Car x.com

Trafficante di droga si rifugia con la famiglia nel padovano: presoAncora un successo investigativo messo a segno dalla Questura di Padova. E' stato rintracciato e arrestano un ricercato internazionale, 54enne cittadino serbo, destinatario di un mandato di arresto ... padovaoggi.it

Ricercato dal Canada per abusi, direttore di un coro arrestato Rimini reddit

Ricercato per traffico di esseri umani in Pakistan, arrestato a CaltanissettaCarabinieri di Caltanissetta, in raccordo con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, hanno dato esecuzione ad un arresto provvisorio finalizzato all'estradizione emesso ... ansa.it