Ricercato per traffico internazionale di cocaina arrestato a Padova viveva lì con la famiglia da due anni

Da virgilio.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 54 anni, cittadino serbo, è stato arrestato a Padova su mandato internazionale. Ricercato per traffico di cocaina e riciclaggio, viveva con la famiglia in città da due anni. L’arresto è stato eseguito dagli agenti in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa da un’autorità francese. La polizia ha condotto le verifiche e ha fermato l’uomo in un’abitazione della zona.

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Eseguito un arresto a Padova, dove un cittadino serbo di 54 anni è stato fermato in esecuzione di un mandato internazionale. L’uomo era ricercato dall’Autorità Giudiziaria francese per il suo coinvolgimento, tra il 2019 e il 2023, in un vasto traffico internazionale di cocaina e riciclaggio di denaro, attività svolte in concorso con altri soggetti e destinate principalmente ai Paesi europei, tra cui l’Italia. Le indagini e l’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nell’ambito dei servizi mirati alla ricerca di latitanti e persone da sottoporre a misure restrittive. Gli agenti... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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