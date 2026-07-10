Una donna di 70 anni ha investito e ucciso il nipotino di un anno e mezzo con l’auto a Zero Branco. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati la donna per omicidio colposo. L’incidente è avvenuto nel cortile di casa. La bambina è stata trasportata in ospedale, ma è deceduta poco dopo. La donna è sotto shock e si trova attualmente indagata. La scena è stata posta sotto sequestro.

Un atto dovuto. La Procura della Repubblica di Treviso ha iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo V.V., la sessantaduenne di origini moldave che mercoledì sera ha travolto e ucciso con la propria auto, Simone Cheratu, il nipotino di 18 mesi nato nel settembre 2024, nel piazzale di un condominio in via Tiveron a Zero Branco. Il drammatico incidente si è consumato nel giro di pochi istanti: secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Treviso la donna, che lavora come operatrice socio-sanitaria in una struttura della zona, stava effettuando una manovra in retromarcia nel cortile dopo... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Treviso, nonna investe e uccide il nipotino di un anno e mezzo a Zero Branco: è indagata per omicidio colposo

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ULTIM'ORA NONNA INVESTE E UCCIDE IL NIPOTE DI UN ANNO E MEZZO IN RETROMARCIA: TRAGEDIA A TREVISO

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