Treviso la nonna travolge il nipotino con l'auto in retromarcia e lo uccide | il piccolo aveva 1 anno e mezzo

A Treviso, un bambino di un anno e mezzo è stato investito dalla nonna mentre guidava in retromarcia. Il piccolo è stato portato in ospedale, dove è deceduto a causa delle gravi ferite alla testa. La tragedia si è verificata nel cortile di casa. La nonna, coinvolta nell’incidente, non ha riportato ferite. La polizia sta indagando sulle dinamiche dell’incidente.

A Treviso un bimbo di un anno e mezzo è stato investito dalla nonna in retromarcia. È morto in ospedale per le gravi ferite alla testa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Treviso, bimbo di un anno e mezzo travolto da auto nonna in retromarcia: è mortoUn bambino di un anno e mezzo è deceduto all'ospedale di Treviso dopo essere stato investito da un'auto in retromarcia guidata dalla nonna.

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