A Zero Branco, in provincia di Treviso, un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato investito dall'auto guidata dalla propria nonna. I soccorsi sono stati chiamati ma non hanno potuto fare nulla per salvare il piccolo. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sulle circostanze dell’incidente.

Dramma a Zero Branco, in provincia di Treviso, dove un bimbo di un anno e mezzo ha perso la vita dopo essere stato investito dall'auto guidata da sua nonna. Inutili i soccorsi. Purtroppo per il piccolo Simone Chelaru non c'è stato nulla da fare. Il fatto si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 9 luglio, intorno alle 20.20. Stando a quanto ricostruito, la donna stava parcheggiando la propria auto nel cortile di casa, quando il bambino è rimasto investito. Pare che la signora stesse facendo retromarcia, e che il piccolo sia sfuggito alla mano del papà, finendo sotto la ruota posteriore. Le grida hanno richiamato i vicini di casa, accorsi per vedere cos'era accaduto e prestare il loro aiuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tragedia nel Trevigiano, nonna investe il nipotino di un anno e mezzo: inutili i soccorsi

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ULTIM'ORA NONNA INVESTE E UCCIDE IL NIPOTE DI UN ANNO E MEZZO IN RETROMARCIA: TRAGEDIA A TREVISO

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