La locandina di Rivergaro del 25 aprile con un pugno chiuso è di parte

Una locandina affissa a Rivergaro in occasione del 25 aprile mostra un simbolo di un pugno chiuso, generando polemiche tra i residenti. Il consigliere comunale di minoranza ha preso posizione, evidenziando che si tratta di un’immagine di parte e sollevando una discussione sulla rappresentazione della ricorrenza. La questione riguarda il modo in cui la comunità locale celebra questa giornata, considerata di grande importanza nella storia nazionale.

«Intervengo – scrive Giampaolo Maloberti, consigliere comunale di minoranza a Rivergaro - per porre una questione che ritengo tutt’altro che marginale e che riguarda il modo in cui la nostra comunità celebra una ricorrenza fondamentale per la storia del Paese: il 25 aprile. Parliamo della Festa.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Notizie correlate

Concorto film festival festeggia 25 anni: aperte le iscrizioni e svelata la locandina 2026Concorto Film Festival, manifestazione del cortometraggio di riferimento nel panorama italiano e internazionale, è pronto a tornare con la sua...

Busto Arsizio, cocaina nel bagno dei dipendenti e alcol a minorenni: bar chiuso, pugno di ferro del QuestoreÈ stata disposta la chiusura per 15 giorni di un bar di Busto Arsizio dal Questore Carlo Mazza, a seguito di episodi che hanno causato gravi...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Rivergaro-Cernusca, a Palazzo Ghizzoni Nasalli confronto tra associazioni e tecnici sul futuro della statale; Caviardage - Arte e Poesia per riscoprirti.

Il Grill Contest compie dieci anni: 7 giorni e 2 weekend di festival a RivergaroIl Grill Contest è organizzato da Riverlife Aps, associazione che da 10 anni cura e sviluppa il festival, coinvolgendo oggi oltre 150 volontari distribuiti nelle 7 giornate di evento. Un lavoro ... ilpiacenza.it