Trequartista cercasi tre talenti europei per il Milan | chi sono i tre gioiellini nel mirino di Amorim

Il Milan sta cercando un nuovo trequartista e ha individuato tre talenti europei nel mirino. La società lavora in modo riservato per rafforzare la linea offensiva e portare qualità, estro e fantasia sulla trequarti nella prossima stagione. I nomi dei giocatori non sono stati ufficialmente comunicati, ma sono al centro delle trattative di mercato. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui dettagli delle trattative in corso.

Il Milan è a caccia di un nuovo trequartista da regalare a Ruben Amorim: ecco i tre nomi nella lista dei rossoneri. Il Milan prosegue il proprio lavoro sotto traccia per iniettare dosi massicce di qualità, estro e fantasia sulla trequarti in vista della prossima stagione. La ricerca di un profilo futuribile, dotato di eccellenti qualità tecniche e ampi margini di miglioramento, rappresenta uno dei temi più caldi dell’estate rossonera. Come confermato sulle pagine del Corriere dello Sport, la dirigenza di via Aldo Rossi ha inserito nella propria lista di mercato tre astri nascenti del calcio europeo, destinati a infiammare le prossime sessioni di trattative. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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