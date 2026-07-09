Il Milan sta accelerando sul mercato per rinforzare il centrocampo, con particolare attenzione al ruolo di trequartista. La società ha individuato tre profili: Alajbegovic, Karetsas e Atta, cercando un giocatore che possa essere versatile, creativo e capace di agire come punto di riferimento nel reparto offensivo. La dirigenza rossonera sta valutando le opzioni per trovare l’identikit ideale per il gioco di Ruben Amorim.

Il Milan si muove, studia le mosse e accelera per il centrocampo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport di oggi, la dirigenza rossonera ha messo nel mirino l'identikit perfetto per il gioco di Ruben Amorim: un trequartista moderno, versatile, capace di inventare e legare il gioco. I fari sono puntati su tre profili principali, tra scommesse internazionali e una novità assoluta direttamente dalla Serie A., Il primo nome sulla lista è un vero e proprio pallino di Zlatan Ibrahimovic: Kerim Alajbegovic. Il talento bosniaco, di proprietà del Bayer Leverkusen ma reduce da un'ottima stagione in prestito al Salisburgo, è stato una delle grandi rivelazioni del Mondiale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Amorim ha individuato tre profili per il trequartista: caccia ad Alajbegovic, Karetsas e Atta

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