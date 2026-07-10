Prosegue il programma di Ecoplay – Piccolo Festival di spettacolo dal vivo per l’ambiente, la rassegna promossa dal Comune di Molazzana che, fino a settembre, propone dodici appuntamenti dedicati alle arti performative e alla valorizzazione del patrimonio naturale. Stamani con ritrovo alle 10 a Piglionico, il festival propone un’esperienza originale che fonde escursionismo e teatro: “La carne dell’orso“, il trekking teatrale a cura della Compagnia (S)legati. Si tratta di uno degli appuntamenti dell’edizione 2026 di Musica sulle Apuane, il festival culturale in quota, organizzato dal Club Alpino Italiano - sezione di Massa, sotto la direzione artistica di Gioia Giusti, che da oltre un decennio porta musica, teatro e spettacolo dal vivo nei luoghi più suggestivi delle Alpi Apuane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trekking teatrale in quota. Dal Piglionico al “Rossi“

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trekking e inglese in quota: aperto il Giroparchi in ValsavarencheÈ stato aperto il Giroparchi in Valsavarenche, un percorso dedicato ai giovani che combina escursioni in quota con lezioni di inglese.

Active Summer: sport e natura tra rafting e trekking in quotaTra giugno e settembre, è possibile prenotare attività come rafting e trekking in quota, dedicate a chi cerca emozioni all'aperto.