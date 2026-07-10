Trekking teatrale in quota Dal Piglionico al Rossi
Ecoplay, il festival promosso dal Comune di Molazzana, continua con il suo programma di spettacoli dal vivo dedicati all’ambiente. Fino a settembre si svolgeranno dodici eventi, tra cui un trekking teatrale in quota che collega il Piglionico al “Rossi”. La rassegna mira a valorizzare il patrimonio naturale attraverso performance artistiche.
Prosegue il programma di Ecoplay – Piccolo Festival di spettacolo dal vivo per l’ambiente, la rassegna promossa dal Comune di Molazzana che, fino a settembre, propone dodici appuntamenti dedicati alle arti performative e alla valorizzazione del patrimonio naturale. Stamani con ritrovo alle 10 a Piglionico, il festival propone un’esperienza originale che fonde escursionismo e teatro: “La carne dell’orso“, il trekking teatrale a cura della Compagnia (S)legati. Si tratta di uno degli appuntamenti dell’edizione 2026 di Musica sulle Apuane, il festival culturale in quota, organizzato dal Club Alpino Italiano - sezione di Massa, sotto la direzione artistica di Gioia Giusti, che da oltre un decennio porta musica, teatro e spettacolo dal vivo nei luoghi più suggestivi delle Alpi Apuane. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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