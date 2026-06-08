Active Summer | sport e natura tra rafting e trekking in quota

Tra giugno e settembre, è possibile prenotare attività come rafting e trekking in quota, dedicate a chi cerca emozioni all'aperto. Il nuovo calendario online permette di organizzare le vacanze in modo più semplice, con prenotazioni rapide e aggiornamenti in tempo reale. Le attività sportive si svolgono in ambienti naturali, offrendo esperienze di avventura durante l'estate. La programmazione include diverse opzioni per chi desidera praticare sport all’aria aperta.

Quali attività adrenaliniche si possono prenotare tra giugno e settembre?. Come cambia l'organizzazione delle vacanze grazie al nuovo calendario online?. Dove si trovano i percorsi storici tra le vette del Presena?. Perché il borgo di Vermiglio attirerà più turisti quest'estate?.? In Breve Attività programmate dal 29 giugno al 6 settembre. Rafting sul fiume Noce e trekking sul Sentiero della Pace. Visite alla Galleria della Guerra Bianca sul Presena e Parco dello Stelvio. Tour culturali a Vermiglio legati al film di Maura Delpero. Michele Bertolini presenta Active Summer: sport e natura tra Lombardia e Trentino dal 29 giugno. Il consorzio Pontedilegno-Tonale ha lanciato il progetto Active Summer, un calendario di esperienze che inizierà il 29 giugno e durerà fino al 6 settembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Apogee's Colorados Rocky Mountains: Teen Summer Hiking, Rafting & Rock Climbing Adventure

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