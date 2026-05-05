Trekking e inglese in quota | aperto il Giroparchi in Valsavarenche

È stato aperto il Giroparchi in Valsavarenche, un percorso dedicato ai giovani che combina escursioni in quota con lezioni di inglese. Durante le camminate nei sentieri della zona, i partecipanti avranno l’opportunità di imparare la lingua straniera attraverso attività pratiche e conversazioni guidate. I tutor, esperti nel settore, accompagneranno i ragazzi lungo il percorso verso il Ciarforon, offrendo supporto e insegnamenti lungo il tragitto.

? Cosa scoprirai Come impareranno l'inglese i ragazzi tra i sentieri della Valsavarenche?. Chi sono i tutor che guideranno il gruppo verso il Ciarforon?. Perché la priorità è riservata ai residenti dei comuni del Parco?. Come influenzerà questa esperienza la percezione della montagna nelle famiglie locali?.? In Breve Iscrizioni aperte fino al 21 maggio tramite il sito grand-paradis.it. Due periodi previsti dal 13 al 17 luglio e dal 17 al 21 agosto 2026. Massimo 40 partecipanti totali suddivisi in due gruppi da 20 ragazzi. Costo di 250 euro per vitto, alloggio e attività didattiche incluse. La Fondation Grand Paradis ha aperto le iscrizioni per la 14ma edizione del Giroparchi Nature Trail, l’evento estivo che coinvolgerà ragazzi tra gli 11 e i 14 anni nella Valsavarenche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trekking e inglese in quota: aperto il Giroparchi in Valsavarenche Notizie correlate Leggi anche: Prove Invalsi, cala la quota di studenti che raggiunge i traguardi previsti. Tiene solo l’inglese La Settimana dell’inclusione a quota ottomila presenze: "L’Università è un luogo aperto"La settimana dell’inclusione dell’Università di Macerata raccoglie ottomila presenze. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tre giorni, tanti eventi; Aperte le iscrizioni al Giroparchi Nature Trail 2026; Da Seguendo un filo di seta al Kilometro delle meraviglie, tornano i trekking urbani alla scoperta di Rovereto; Fondation Grand Paradis apre le iscrizioni per Giroparchi Nature Trail. Parco nazionale, ecco il trekking in lingua ingleseTra le numerose e diversificate proposte di escursioni in Appennino e nel Parco nazionale va segnalata quella della guida Aigae Davide Prati dei Trekkabbestia, con tre escursioni in inglese ‘Pratice ... ilrestodelcarlino.it Trekking sul «Sentiero dell'inglese» in CalabriaSulle orme del viaggiatore inglese Edward Lear che nel 1847 percorse a piedi la Calabria in zone impervie, accompagnato da una guida e un asino per il carico, tra fiumare e coltivi, olivi, bergamotti, ... gqitalia.it https://www.sabiniatv.it/turismo-e-cultura-2026-dal-9-maggio-ripartono-i-trekking-alla-scoperta-dellalto-lazio/ - facebook.com facebook