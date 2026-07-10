Quattro piani di opere per andare alla scoperta di un’importante artista italo-brasiliana, già vincitrice del Premio Lissone pittura 2021 e che è alla sua prima mostra monografica museale. Un’immersione dentro una ricerca creativa che interseca pittura, memoria e territorio, dando vita a dipinti densi e stratificati, nei quali emergono figure e paesaggi che raccontano immaginari e realtà. È quanto si potrà ammirare questo weekend e per tutto il mese al Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, dove è allestita la mostra “ Stratigrafie del Vivente “, una personale dedicata a Giulia Mangoni. L’esposizione, spiegano dal MAC, è "concepita come una sequenza di ambienti in cui sistemi differenti, artigianali, simbolici, naturali e industriali, emergono come strati interdipendenti di un’unica realtà complessa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tre mostre per meravigliarsi. Il debutto di Giulia Mangoni il tema dell’abbraccio e la deriva

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