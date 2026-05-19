Fra memoria e territorio La ricerca di Giulia Mangoni

Una mostra presenta una ricerca che unisce pittura, memoria e territorio. Le opere sono dipinti densi e stratificati, caratterizzati da figure e paesaggi che rappresentano sia aspetti immaginari sia realtà del mondo vissuto. La serie di quadri si concentra su temi legati alla percezione dello spazio e alle storie personali, creando un racconto visivo che invita lo spettatore a riflettere su legami tra passato e ambiente. La mostra rimarrà aperta fino a fine mese presso uno spazio espositivo cittadino.

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Una ricerca che interseca pittura, memoria e territorio. Dipinti densi e stratificati, in cui emergono figure e paesaggi che raccontano gli immaginari e la realtà del vivente. Quattro piani di opere per andare alla scoperta di un’importante pittrice italo-brasiliana che è alla sua prima mostra monografica museale. Aprirà i battenti sabato al Museo d’Arte Contemporanea di Lissone l’esposizione “ Stratigrafie del Vivente “, personale dedicata a Giulia Mangoni e curata dal direttore del MAC Stefano Raimondi. Nativa di Isola del Liri, nel Lazio, Mangoni ha già un rapporto col museo lissonese: nel 2021 ha vinto il prestigioso Premio Lissone pittura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fra memoria e territorio. La ricerca di Giulia Mangoni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Iniziativa in memoria di Giulia Coloru: "Fate donazioni all’Airc per la ricerca"Le bandiere di palazzo civico saranno esposte a mezz’asta mentre le attività commerciali abbasseranno le loro saracinesche. Mira premia la ricerca sulla violenza di genere: nasce il bando GiuliaIl Comune di Mira ha stanziato un contributo di 1350 euro per un premio di laurea dedicato alla memoria di Giulia Cecchettin. A Brasilia arriva il realismo magico ciociaro di Giulia MangoniUn giovane uomo in crisi ad un crocevia esistenziale: è il protagonista del lavoro di Giulia Mangoni L'incrocio di Vallefredda, opera centrale e itinerante della mostra di arte contemporanea di ... ansa.it