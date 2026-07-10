Trappola burocrazia Le imprese del restauro | Lavori finiti non pagati

Notizia in breve

Decine di imprese nel settore del restauro denunciano di non aver ricevuto i pagamenti per lavori già completati. Secondo quanto riferito, la burocrazia e le lunghe procedure amministrative rallentano i pagamenti, creando un blocco che mette a rischio molte attività. Le aziende segnalano che i lavori sono stati conclusi, ma i pagamenti sono ancora in sospeso, provocando difficoltà finanziarie e potenziali chiusure. La situazione evidenzia un problema di gestione amministrativa nel settore.