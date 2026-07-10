Trappola burocrazia Le imprese del restauro | Lavori finiti non pagati
Decine di imprese nel settore del restauro denunciano di non aver ricevuto i pagamenti per lavori già completati. Secondo quanto riferito, la burocrazia e le lunghe procedure amministrative rallentano i pagamenti, creando un blocco che mette a rischio molte attività. Le aziende segnalano che i lavori sono stati conclusi, ma i pagamenti sono ancora in sospeso, provocando difficoltà finanziarie e potenziali chiusure. La situazione evidenzia un problema di gestione amministrativa nel settore.
Decine di ditte specializzate nel restauro denunciano di essere intrappolate in un paradosso burocratico che rischia di mettere in crisi un intero settore di eccellenza. Secondo le imprese artigiane del restauro dei beni culturali della provincia di Macerata, il problema ha un nome preciso: il mancato rilascio del Durc (documento unico di regolarità contributiva) di congruità da parte della Cassa Edile di Macerata, organismo non statale promosso da Ance e Confindustria. Un documento indispensabile affinché le stazioni appaltanti possano liquidare i lavori già eseguiti. "La conseguenza – lanciano l’allarme i restauratori di beni culturali... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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