Museo del Risorgimento e sacrario Oberdan | finiti i lavori

I lavori di restauro delle arcate e di manutenzione al Museo del Risorgimento e al sacrario Oberdan sono terminati. Le strutture, dopo gli interventi, sono state ripristinate e sono ora pronte per essere riaperte al pubblico. La riapertura permette di tornare a visitare i luoghi dedicati alla storia e alla memoria, con le opere di restauro completate e i lavori conclusi.

Conclusi i lavori di restauro delle arcate e di manutenzione, il museo del Risorgimento e l'adiacente sacrario intitolato a Guglielmo Oberdan, sono pronti riaprire. Il primo giorno della nuova vita dell'edificio è oggi 23 aprile, dopo la riapertura avvenuta ieri. Alla cerimonia erano presenti.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Museo del Risorgimento: Genova sblocca l’apertura con un nuovo pianoL’amministrazione di Genova ha trovato un accordo con le rappresentanze sindacali per gestire direttamente il Museo del Risorgimento, definendo un... “La propaganda del prestito nazionale nella Grande Guerra” la mostra al Museo del Risorgimento e dell'Età ContemporaneaC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) “La... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Firmato l’accordo tra il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano e il Centro Universitario Sportivo torinese; Diffusioni Olfattive al Museo del Risorgimento; Alla scoperta del Museo del Risorgimento; Il Museo del Risorgimento lancia il Manifesto per l'uso consapevole dell'IA. Cultura, Museo del Risorgimento: prosegue la gestione diretta del ComuneSi è concluso positivamente l’incontro tra amministrazione e organizzazioni sindacali sulla gestione diretta del Museo del Risorgimento da parte del Comune. Abbiamo presentato una nuova proposta risp ... lavocedigenova.it Faenza, la memoria come responsabilità civile: al Museo del Risorgimento la mostra A passo di LibERazione 1945–2025Con i saluti istituzionali del sindaco Massimo Isola e del consigliere regionale Niccolò Bosi, si è aperta nella mattinata di sabato, presso il Museo del ... ravennanotizie.it Cultura, Museo del Risorgimento: prosegue la gestione diretta del Comune x.com Ultimati i lavori di restauro al Museo del Risorgimento L'edificio che ospita il Civico Museo del Risorgimento e il Sacrario Guglielmo Oberdan in via XXIV Maggio n. 4 è stato oggetto di un importante intervento di restauro delle arcate e di manutenzione straordi - facebook.com facebook