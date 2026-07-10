Luceverde Roma traffico in direzione Napoli rallentamenti anche sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Tiburtina e Appia stessa situazione in carreggiata esterna tra Laurentina e Appia permangono code per lavori in uscita dalla capi su via Salaria all'altezza della motorizzazione civile lo ricordiamo la sorella di chiusa e con deviazioni su corsia laterale ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia & via Salaria direzione di San Giovanni e questa sera Le Capannelle nell'ambito di Rock in Roma in programma il concerto di Mannarino possibili ripercussioni per il traffico su via delle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-07-2026 ore 20:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 20:30Alle 20:30 del 7 luglio 2026, si registrano lunghe code in uscita da Roma sulla via Salaria, nei pressi della motorizzazione civile.

Traffico Roma del 10-07-2026 ore 07:30Alle 7:30 del 10 luglio 2026, il traffico a Roma risulta intenso su tutte le principali strade di accesso al centro, in particolare su Aurelia,...

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 4 e domenica 5 luglio 2026; Traffico weekend 3, 4 e 5 luglio: come viaggiare informati ed evitare le code; Treni, dal 5 al 10 luglio stop nel nodo di Firenze: fino a sei ore per Roma-Milano (deviata sulla tirrenica); Festino 2026, come cambia il traffico: dalle strade chiuse ai divieti per monopattini e bici.

E' già corsa folle ai biglietti per i 10 concerti che Vasco Rossi terrà nel giugno 2027 allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo l'avvio, il 6 luglio, della prevendita riservata agli iscritti al Blasco Fan Club, questa mattina è partita la vendita in anteprima dedicata ai tit x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 19:40Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per mancano dei rallentamenti sull'autostrada A1 ... romadailynews.it

Traffico Roma del 10-07-2026 ore 18:30Luceverde Roma traffico A24 Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli sulla formazione di Roma sud dove ci sono code a tratti da San Cesareo ... romadailynews.it