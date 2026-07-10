Traffico Roma del 10-07-2026 ore 07 | 30

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico su tutte le principali strade d'accesso al centro soprattutto su Aurelia Cassia Flaminia Salaria A proposito dell' Aurelia a causa di una voragine si transita da ieri su una riduzione della sede stradale all'altezza di via Azzone inevitabili code code che al momento partono da via della Stazione Aurelia sulla Salaria ricordiamo per i lavori al cavalcavia è chiuso il tratto all'altezza della motorizzazione civile nelle due direzioni e traffico viene deviato sulle rampe complanari laterali intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare abbiamo code al momento della Casilina fino... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Traffico Roma del 07-07-2026 ore 07:30Alle 7:30 di questa mattina, il traffico a Roma è molto intenso, con code che partono dall'anello del raccordo anulare e si estendono all’interno...

Traffico Roma del 07-05-2026 ore 07:30Alle prime ore del 7 maggio 2026, alle 7:30, il traffico a Roma risultava intenso sul Grande Raccordo Anulare.

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E' già corsa folle ai biglietti per i 10 concerti che Vasco Rossi terrà nel giugno 2027 allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo l'avvio, il 6 luglio, della prevendita riservata agli iscritti al Blasco Fan Club, questa mattina è partita la vendita in anteprima dedicata ai tit - X x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07:25Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura di incidenti ... romadailynews.it

Traffico Roma del 09-07-2026 ore 19:30Luceverde Roma traffico sulla principale rete viaria della capitale fino alla Romanina è in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina proseguiranno ... romadailynews.it

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