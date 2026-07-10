Traffico Roma del 10-07-2026 ore 19 | 30

Da romadailynews.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il traffico a Roma alle ore 19:30 del 10 luglio 2026 presenta rallentamenti in direzione Napoli. Si registrano congestioni anche sul Raccordo Anulare, in carreggiata interna, tra le uscite Tiburtina e Appia. Nessun dettaglio su cause specifiche o incidenti.

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Luceverde Roma traffico in direzione Napoli rallentamenti anche sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Tiburtina e Appia stessa situazione in carreggiata esterna tra Laurentina e Appia permangono code per lavori in uscita dalla capi su via Salaria all'altezza della motorizzazione civile lo ricordiamo la sorella di chiusa e con deviazioni su corsia laterale ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia & via Salaria direzione di San Giovanni e questa sera Le Capannelle nell'ambito di Rock in Roma in programma il concerto di Mannarino possibili ripercussioni per il traffico su via delle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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