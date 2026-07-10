Il traffico sulla A24 tra Roma e Teramo è rallentato in direzione Napoli, con code a tratti da San Cesareo fino a Roma sud. La situazione si verifica alle 18:30 del 10 luglio 2026. Sul tratto di Roma sud si registrano congestioni a causa di una formazione di veicoli. Non sono segnalati incidenti o lavori in corso in quel momento. La circolazione procede a rilento in entrambe le direzioni sulla stessa arteria.

Luceverde Roma traffico A24 Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli sulla formazione di Roma sud dove ci sono code a tratti da San Cesareo all'auto sole ed intenso e traffico anche sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia e se l'aria tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina code anche sul tratto Urbano della Roma Teramo dalla tangenziale est da via Fiorentini in direzione del raccordo anulare incidente in uscita dalla città via Aurelia rallentamenti e code tra via Aurelia Antica e Pio Spezi più avanti rallentamenti e code per traffico tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-07-2026 ore 18:30

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