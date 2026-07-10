Il traffico a Roma risulta rallentato oggi, 10 luglio 2026, alle 16:30, a causa di lavori su via Salaria al km 10 E400. Il servizio di informazione sulla mobilità segnala che i lavori proseguiranno fino al 18 luglio, influenzando il traffico sulla strada. L’intervento è gestito da Roma servizi per la mobilità e luce verde. Non sono stati indicati dettagli su eventuali deviazioni o restrizioni specifiche.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono fino al 18 luglio lavori su via Salaria km 10 E400 ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile la strada è chiusa nelle due direzioni con delle azioni sulle corsie laterali al momento ci sono in uscita dalla capitale via Trastevere in corso alcuni interventi di verifica la stabilità degli alberi in via Dandolo con transito su carreggiata ridotta tra via Calandrelli e Viale Glorioso a te oggi e domani fascia oraria compresa tra le 22 e le 5 momentanea chiusura al traffico su viale delle Province per lavori tra Piazza Bologna Piazzale delle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-07-2026 ore 16:30

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