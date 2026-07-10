Alle 14:30 del 10 luglio 2026, il traffico nel centro di Roma risultava congestionato a causa di lavori in corso per il progetto del Teatro dell'Opera. La circolazione era rallentata nelle strade vicine, con alcune vie chiuse temporaneamente. La gestione della viabilità era affidata a un servizio di informazione in tempo reale, coordinato da enti locali e aziende di mobilità. Nessun incidente o altro evento è stato segnalato in quel momento.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domani torna alla No per il progetto del Teatro dell'Opera realizzato in collaborazione con Ale assessorati alla cultura e alla mobilità di Roma Capitale e ATAC con l'obiettivo di avvicinare l'opera cittadini con il contributo del trasporto pubblico autobus delicati partiranno da ciascuna Municipio proprio in direzione del Circo Massimo Dove alle 21 la pubblico potrà assistere all'anteprima dell'Aida di Giuseppe Verdi al prezzo simbolico di €5 per partecipare all'evento è necessario acquistare il biglietto sul sito ticketone.it selezionare il municipio e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-07-2026 ore 14:30

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