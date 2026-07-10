Il traffico a Roma il 10 luglio 2026 alle 11:30 presenta rallentamenti sulla rete stradale. Sono in corso lavori notturni di riqualificazione del manto stradale in viale, con conseguenti modifiche alla viabilità. La gestione del traffico è affidata al servizio di infomobilità, curato da luci verdi e Roma servizi per la mobilità. Sono previste deviazioni e possibili code nelle zone interessate dai lavori.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori notturni di riqualificazione del manto stradale in viale delle Province oggi e domani dalle 22 la strada sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra Piazza Bologna Piazzale delle Provincie saranno degli altri percorsi alternativi le linee 310 542 ed nmb al via il piano Roma notte di Roma Capitale concepito come una rete di sicurezza prossimità e servizi per rendere la notte più sicura è accessibile da domani e nelle giornate del sabato a taka potenzierà le corse delle linee bus che di notte si muovono lungo i percorsi della metropolitana prevista anche la presenza di assistenti in a 10 stazioni del metro per saperne di più Roma mobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-07-2026 ore 11:30

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Nel traffico di Roma

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