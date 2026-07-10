Alle 8:30 del 10 luglio 2026, sulla Pontina si registrano rallentamenti tra Castel Romano e Castel Porziano verso Roma a causa di un veicolo in panne. La presenza del veicolo provoca code e rallentamenti lungo la carreggiata.

Luceverde Roma ci sono difficoltà sulla Pontina un veicolo in panne provoca incolonnamenti tra Castel Romano e Castel Porziano verso Roma sostenuto il traffico raccordo anulare rallentamenti e code in carreggiata interna dalla Casilina fino all'uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti dalla Laurentina alla diramazione Roma Sud sulla via Aurelia che ho una voragine si transita da ieri su una riduzione della sede stradale all'altezza di via Azzone inevitabili code code che al momento partono da via della Stazione Aurelia sulla Salaria ricordiamo che per il cavalcavia è chiuso il tratto all'altezza della motorizzazione civile nelle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-07-2026 ore 08:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 08-07-2026 ore 08:30Il traffico a Roma alle 8:30 del 8 luglio 2026 presenta code a tratti sulla carreggiata interna del raccordo anulare, tra la Casilina e l'aeroporto...

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 08:30Il traffico a Roma alle 8:30 del 7 luglio 2026 risulta molto intenso, con volumi elevati dall'anello del raccordo anulare fino al centro della città.

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 4 e domenica 5 luglio 2026; Traffico weekend 3, 4 e 5 luglio: come viaggiare informati ed evitare le code; Traffico weekend 10-12 luglio 2026: bollino rosso domenica, le previsioni e gli orari dei divieti per i mezzi pesanti; Tir in fiamme sull’A1: traffico bloccato e 10 km di coda.

E' già corsa folle ai biglietti per i 10 concerti che Vasco Rossi terrà nel giugno 2027 allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo l'avvio, il 6 luglio, della prevendita riservata agli iscritti al Blasco Fan Club, questa mattina è partita la vendita in anteprima dedicata ai tit - X x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 08:40Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura risolto un ... romadailynews.it

Traffico Roma del 09-07-2026 ore 19:30Luceverde Roma traffico sulla principale rete viaria della capitale fino alla Romanina è in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina proseguiranno ... romadailynews.it

Preferireste esplorare Roma a bordo di una splendida Vespa d'epoca o un'esperienza con guida? reddit