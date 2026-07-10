luce verde Lazio Bentrovati traffico intenso alle porte della capitale sull'autosole code a tratti tra il bivio per la 24 Roma Teramo e Valmontone in direzione Napoli ripercussioni sulla Nazione di Roma sud dove ci sono code a tratti a partire dal raccordo anulare all'auto sole ed intenso traffico anche a Roma sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e se l'aria è momentanea Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina rallentamenti e code poi su via Pontina in direzione di Latina tra Castel Romano Pomezia e tra via apriliana Aprilia possibili... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 10-07-2026 ore 17:30

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CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI…

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