Traffico Lazio del 10-07-2026 ore 17 | 30

Da romadailynews.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 17:30 del 10 luglio 2026, si registra traffico intenso alle porte della capitale, con code a tratti sull'autosole tra il bivio per la 24 Roma Teramo e Valmontone. La circolazione rallenta in entrambe le direzioni, creando rallentamenti significativi lungo questa tratta. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso, ma il traffico rimane congestionato in quella zona.

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luce verde Lazio Bentrovati traffico intenso alle porte della capitale sull'autosole code a tratti tra il bivio per la 24 Roma Teramo e Valmontone in direzione Napoli ripercussioni sulla Nazione di Roma sud dove ci sono code a tratti a partire dal raccordo anulare all'auto sole ed intenso traffico anche a Roma sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e se l'aria è momentanea Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina rallentamenti e code poi su via Pontina in direzione di Latina tra Castel Romano Pomezia e tra via apriliana Aprilia possibili... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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