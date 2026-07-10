Luceverde Lazio Beh trovati non molto il traffico registrato al momento sulla rete viaria laziale resta intenso nella zona di Roma in particolare sul Raccordo Anulare dove permangono ancora rallentamenti e code tra le uscite Casilina e Ardeatina nelle due carreggiate Sono in corso lavori sulla via Aurelia tra Santa Marinella e Santa Severa verso Roma si viaggia su una riduzione della stradale frequente la formazione di rallentamenti e code proseguono anche i lavori sulla via Appia tra Cisterna di Latina ed il bivio per la statale 156 dei Monti Lepini anche in questo caso non si escludono rallentamenti ancora sulla via Appia per lavori... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 10-07-2026 ore 09:30

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CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI…

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Traffico Lazio del 09-07-2026 ore 09:30Alle 09:30 del 9 luglio 2026, si registra traffico intenso sulle principali strade del Lazio.

Traffico Lazio del 07-07-2026 ore 09:30Il 7 luglio 2026 alle 09:30, nel Lazio, la via Salaria a Roma è chiusa in entrambe le direzioni a causa di lavori all'altezza del cavalcavia della...

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 08:40Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura risolto un ... romadailynews.it

Grazie per la foto. Mando l’anima da Tokyo a Roma. Libera la LAZIO! Lotito vattene!!!!! x.com

Traffico Lazio del 09-07-2026 ore 09:30luce verde Lazio Buongiorno Bentrovati traffico intenso in queste ore sulle principali direttrici stradali della nostra regione ci sono difficoltà sul ... romadailynews.it

Inter e difensore dell'Italia Alessandro Bastoni sotto inchiesta per prostituzione minorile reddit