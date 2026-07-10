Traffico di droga tra Calabria Albania e Puglia | 23 arresti Tutti i nomi

Nella mattinata di oggi, la Direzione investigativa antimafia ha effettuato l'operazione “Whisper”, che ha portato all'arresto di 23 persone. Le misure cautelari sono state emesse nei confronti di sospetti coinvolti in due gruppi dediti al traffico di droga tra Albania, Calabria e Salento. L’indagine ha ricostruito le rotte e le modalità di smistamento della sostanza stupefacente. La operazione si inserisce in un quadro di contrasto alle attività criminali transnazionali.

All’alba di oggi la Direzione investigativa antimafia ha dato esecuzione all’operazione “Whisper”, che ha portato a 23 misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti a due associazioni dedite al narcotraffico internazionale tra Albania, Calabria e Salento. Ventuno indagati sono stati condotti in carcere, due agli arresti domiciliari, in seguito all’ordinanza emessa dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, Valeria Fedele, su richiesta del pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia leccese, Giovanna Cannalire. I nomi La misura degli arresti in carcere è stata disposta per Angelo Zanzarelli, 52... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Operazione Whisper, asse della droga tra Puglia e Calabria: 23 arresti della DIA

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Parte 1 Ep 9: Questo tipo ha VISSUTO!!! reddit