Alle prime luci dell’alba, la Direzione investigativa antimafia ha eseguito l’operazione “Whisper”, che ha portato all’arresto di 23 persone. Le misure cautelari riguardano presunti membri di due organizzazioni coinvolte nel traffico di droga tra Albania, Calabria e Puglia. L’indagine ha ricostruito un sistema di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con operazioni che coinvolgevano le tre regioni italiane e il paese balcanico.

All’alba di oggi la Direzione investigativa antimafia ha dato esecuzione all’operazione “Whisper”, che ha portato a 23 misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti a due associazioni dedite al narcotraffico internazionale tra Albania, Calabria e Salento. Ventuno indagati sono stati condotti in carcere, due agli arresti domiciliari, in seguito all’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Lecce, Valeria Fedele, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia leccese. Il blitz in sei province Il provvedimento è stato eseguito nelle province di Lecce, Brindisi, Bari, Roma, Vibo Valentia e Matera, dove la Dia ha colpito presunti gruppi attivi nel traffico di cocaina, eroina, marijuana e hashish. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Traffico di droga tra Calabria, Albania e Puglia: 23 arresti

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