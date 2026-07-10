Diciassette persone sono state arrestate e sei denunciate in un'operazione antidroga che ha coinvolto le province di Lecce, Brindisi, Bari, Roma, Vibo Valentia e Matera. Le indagini hanno accertato un traffico di stupefacenti proveniente dall’Albania, gestito da un'organizzazione criminale. Sono stati sequestrati droga, denaro e armi. L’operazione è stata condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia con l’ausilio di altre forze di polizia.

Maxi operazione contro il traffico di droga nelle province di Lecce, Brindisi, Bari, Roma, Vibo Valentia e Matera, dove la Direzione Investigativa Antimafia sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 23 soggetti (21 in carcere e due ai domiciliari) emessa dal gip presso il Tribunale di Lecce Valeria Fedele, su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia. Sono accusati, a vario titolo, di fare parte di due associazioni dedite al traffico internazionale di stupefacenti con canali di approvvigionamento albanese e calabrese per la cocaina, l’ eroina e la marijuana. Le indagini. L’indagine della Dda di Lecce è stata... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Traffico di droga dall’Albania, 23 arresti da Lecce a Roma

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Operazione Whisper, asse della droga tra Puglia e Calabria: 23 arresti della DIA

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