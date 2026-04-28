La polizia di Stato ha arrestato 23 persone accusate di traffico di droga e armi in un'operazione a Napoli. Gli indagati sono sospettati di appartenere a un clan criminale locale. Durante le perquisizioni sono state sequestrate sostanze stupefacenti, armi e denaro contante. Le indagini sono in corso per chiarire i ruoli di ciascun soggetto coinvolto nell'attività illecita.

La polizia di Stato ha arrestato 23 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, spaccio di stupefacenti, detenzione e porto illegale di arma da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Russo, attivo sul territorio di Nola e zone limitrofe. Nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura di Napoli e svolte dalla S.I.S.C.O. e dalla Squadra Mobile, sarebbe emersa l’operatività di una struttura organizzata dedita al traffico di droga nel nolano, con ramificazioni e contatti con vari soggetti e fornitori, non solo nella provincia di Napoli ma anche in altre regioni italiane e all’estero.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli: traffico di droga e armi, 23 arresti. Colpito clan Russo

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