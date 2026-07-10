Tra la piazzetta e i roof top, i dj set continuano a suonare mentre il sole tramonta sul mare, dietro l’isola di Ischia. Le Twist e le Tammuriate sono protagoniste di un ritorno di moda che richiama la dolce vita caprese. La scena si anima con musica e colori vivaci, creando un’atmosfera di festa diffusa. La musica si diffonde tra i partecipanti, che ballano e si godono la serata in un contesto di cultura locale rivisitata.

Dalla piazzetta ai roof top i dj set battono il ritmo mentre il sole del tramonto si tuffa a mare dietro la silhouette di Ischia. La sfumatura dei colori é uno schianto. Poi arriva lui, un movimento di anca, due e già dalle prime note di Twist é delirio in piazzetta. Gianluigi Lembo, anima, core e voce della Taverna che papà Guido aprì una trentina d’anni fa e subito frequentata dal jet set internazionale, da Dino De Laurentiis a Onassis. I miti restano, gli amori passano. Due innamorati si cercano, si rincorrono e si ritrovano tra il mare e gli scogli. Avete mai fatto l’amore in una delle grotte nascoste negli anfratti della roccia. Si chiama grotta champagne perché gli spruzzi del mare evocano il botto di una bottiglia di bollicine appena stappata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tra Twist e Tammuriate diffuse Pierluigi Lembo fa ri/rinascere la dolce vita caprese. Ed è già tormentone

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