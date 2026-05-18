Missione compiuta | Antonino Cannavacciuolo porta la pace tra lo staff e fa rinascere la Coppetella
L’attuale struttura è stata rinnovata, portando a un ambiente più armonioso tra i membri dello staff. È stato messo a punto un nuovo menù che privilegia la semplicità e il gusto. La gestione del locale ha portato a una risoluzione dei conflitti interni, consentendo di ripristinare la serenità tra i collaboratori. L’obiettivo di queste modifiche è stato raggiunto, con una ripresa positiva delle attività e un cambio di atmosfera all’interno del ristorante.
JESI – Location rinnovata, una ritrovata armonia tra tutti i membri dello staff e un menù costruito all’insegna di semplicità e gusto. È l’epilogo della puntata di ‘Cucine da Incubo’ trasmessa da Sky Uno e ambientata al ristorante ‘La Coppetella’ di Monsano, trasformato dopo l’intervento dello. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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