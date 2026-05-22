Da domani fino a lunedì si svolgerà nella Collina dei Conigli, all’interno del Parco urbano Franco Agosto di Forlì, l’evento ‘Terre alla ri-scossa’. La manifestazione, patrocinata dai Comuni di Tredozio e Forlì, mira a offrire un sostegno concreto ai territori colpiti dal terremoto e dall’alluvione avvenuti nel 2023. La giornata prevede diverse attività e iniziative volte a favorire la ripresa delle comunità locali e il recupero delle aree danneggiate.

Da domani a lunedì alla Collina dei Conigli del Parco urbano Franco Agosto di Forlì si terrà l’evento ‘Terre alla ri-scossa’, iniziativa promossa con il patrocinio dei Comuni di Tredozio e Forlì per sostenere la rinascita dei territori colpiti dal terremoto e dall’alluvione del 2023. Tre giornate dedicate ad arte, musica e partecipazione collettiva, nate con l’obiettivo di raccogliere fondi per la riqualificazione del parco della casa di riposo di Tredozio e trasformare simbolicamente le ferite lasciate dal disastro in occasioni di incontro e creatività. Il programma di domani vedrà alternarsi sul palco musica e momenti istituzionali: dalle 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco ‘Terre alla ri-scossa’. Un aiuto da valle per i monti: "Tredozio deve rinascere"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Terre alla Ri-scossa: alla Collina dei Conigli tre giorni di arte e musica per far rinascere TredozioIn occasione del terzo anniversario dei drammatici eventi naturali che hanno colpito la Romagna, il parco urbano Franco Agosto di Forlì si prepara a...

Cinque terre Passion Ride. In bici tra mari e monti. Oltre cento gli iscrittiSport, territorio e sostenibilità tornano protagonisti il 9 e 10 maggio con la seconda edizione della Cinque Terre Passion Ride, un progetto volto a...