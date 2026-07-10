Dopo la tappa sui Pirenei, caratterizzata dalla salita del Tourmalet e dalla vittoria di Pogacar, il percorso del Tour de France 2026 si sposta verso Bordeaux. La prossima frazione è dedicata agli sprinter, con un percorso pianeggiante che favorisce le volate finali. La tappa rappresenta un cambio di ritmo rispetto alle tappe di montagna precedenti, offrendo opportunità per i velocisti di mettersi in evidenza.

Dopo la giornata durissima sui Pirenei, segnata dalla prova di forza di Tadej Pogacar sul Torumalet, il Tour de France 2026 cambia completamente lo scenario. La settima tappa, da Hagetmau a Bordeaux, propone 175,1 chilometri adatti soprattutto alle ruote veloci. Una frazione sulla carta più tranquilla rispetto al tampone del giorno precedente, ma comunque importante per gli equilibri del gruppo e per una possibile volata di prestigio. Il tracciato è quasi totalmente pianeggiante e porterà i corridori verso il traguardo volante di Landiras, fissato al km 120,2. L’unica vera asperità a poco meno di quaranta chilometri dall’arrivo, con la Cote de Béguey, salita di quarta categoria lunga 1,2 km con pendenza media del 4,4%. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tour de France, respiro dopo il Tourmalet: Bordeaux chiama gli sprinter

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Subida al Tourmalet a 40 grados

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