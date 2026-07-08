Il Tour de France 2026 ha concluso la quinta tappa con una volata di gruppo a Pau. Tarstein Traeen ha mantenuto la maglia gialla, conquistata ieri in una fuga. Pedersen indossa la maglia verde come miglior sprinter, mentre Baudin guida la classifica degli scalatori in attesa delle tappe di montagna. La corsa continua con le classifiche aggiornate, senza modifiche significative alla leadership generale.

Il Tour de France 2026 è proseguito con la quinta tappa, che si è conclusa con la pronosticata volta di gruppo in quel di Pau. Il norvegese Tarstein Traeen ha difeso la maglia gialla conquistata con una fuga bidone nella giornata di ieri. Il danese Mads Pedersen ha difeso la maglia verde di leader della classifica a punti. Il francese Alex Baudin continua a vestire la maglia a pois che spetta al primo nella classifica degli scalatori, ma la graduatoria dei GPM si accenderà domani con Aspen e Tourmalet. Il ceco Mathias Vacek resta il miglior giovane dopo essere entrato nella fuga bidone di ieri. Di seguito le classifiche del Tour de France 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tutte le classifiche: Pedersen in maglia verde, Baudin miglior scalatore in attesa delle montagne

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Tour de France 2026 Stage 3 Preview: Yellow In Danger

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