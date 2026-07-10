tour de france 2026 torna il sereno in casa red bull bora hansgrohe

Dopo le tensioni tra due ciclisti al termine della sesta tappa del Tour de France 2026, il team Red Bull-Bora-Hansgrohe sembra aver ritrovato la calma. La squadra, coinvolta nel confronto tra i corridori, appare ora più tranquilla. Nessun dettaglio sulle eventuali conseguenze o sanzioni è stato comunicato. La situazione si è sgonfiata dopo la fase più accesa, lasciando intendere che si sia ricostruita una certa stabilità interna.

Roma, 10 luglio 2026 - La quiete dopo la tempesta: restando nell'ambito dei proverbi, verrebbe da dire che la notte ha portato consiglio in casa Red Bull-Bora-Hansgrohe dopo i nervi tesissimi tra Remco Evenepoel e Florian Lipowitz al termine della tappa 6 del Tour de France 2026. Pace fatta tra Evenepoel e Lipowitz. Tanto per cambiare, la bagarre l'aveva accesa il belga, che aveva pubblicamente rimproverato il tedesco per non aver tirato nel finale concitato, quello che aveva visto Isaac Del Toro aggiudicarsi la volatina del gruppo, piazzandosi così terzo alle spalle di Jonas Vingegaard e del vincitore Tadej Pogacar. Poco prima del via... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Tour de France 2026 Stage 3 Preview: Yellow In Danger

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