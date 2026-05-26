Vingegaard ha vinto la quarta tappa del Giro, ricevendo un punteggio di 9. Piganzoli è stato molto attivo nel forcing, contribuendo alla strategia della squadra per la maglia bianca. La squadra Red Bull Bora ha ottenuto un punteggio di 4. Ciccone ha tentato nuovamente di scappare, accumulando punti nella classifica degli scalatori, ma successivamente è stato costretto a fermarsi. Pellizzari è stato mandato alla deriva durante la corsa.

Un salto nel Medioevo. Terra di dazi. La terza settimana è un altro sport. Nibali è in macchina. Le cascate rinfrescano. Acque cristalline. Morgado nella fuga e la Uae tira il gruppo. In salita finora ha sempre vinto Vingegaard. Coniglioni rosa di pelouche. Ghiaccio sul collo. Lotte Kopecky ha sposato Axel Merckx. Un ponte tibetano. Uno col pigiama da mucca. Soldatini sul muretto. Parrucche rosa con i ricci. Una bandiera dell’Unione Europea. Un gorilla rosa. Gerani sui balconi. Mucche vere, svizzere. Nibali che fa una foto a Vingegaard. La Bora tira e Giulio si stacca. Prima del via dice molte cose: dice che la cosa migliore del giorno di riposo è stata il caffè, parla molto del Tour e aggiunge che vorrebbe vincere una tappa in maglia rosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro, le pagelle: Vingegaard vince ancora, 9. Red Bull Bora da 4, manda alla deriva Pellizzari

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GIRO D'ITALIA 2026 - Jonas Vingegaard DYNAMITE l'étape après une ÉNORME CHUTE, Magnier perd le Rose

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