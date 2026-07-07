Primoz Roglic resterà in bicicletta anche dopo il 2027, ma non con la squadra Red Bull-Bora-Hansgrohe. Il contratto in scadenza a fine stagione non ha portato a un rinnovo con il team tedesco, che aveva alimentato voci di un possibile ritiro. Il ciclista sloveno continuerà a gareggiare, anche se non si conosce ancora con quale formazione.

Roma, 7 luglio 2026 - Il contratto in scadenza con la Red Bull-Bora-Hansgrohe a fine stagione e certe dichiarazioni avevano fatto un po' calare l'ombra lunga dell'ipotesi del ritiro al termine del 2027: invece Primoz Roglic continuerà a correre, anche se non con la formazione tedesca. Il futuro di Roglic. A parlare del futuro dello sloveno è Marca, che afferma a chiare lettere che trattative per il rinnovo con la Red Bull-Bora-Hansgrohe non esistono. Dunque, a fine anno le parti si saluteranno, ma prima di farlo Roglic spera di lasciare una traccia importante alla Vuelta 2026, praticamente l'obiettivo principale di una stagione nella quale... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roglic, il futuro è ancora in gruppo. Ma non con la Red Bull-Bora-Hansgrohe

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Giro, le pagelle: Vingegaard vince ancora, 9. Red Bull Bora da 4, manda alla deriva Pellizzari

In Piazza Municipio la finale di Red Bull King d’O Rione e la National Final di Red Bull Dance Your StyleIl 6 e 7 giugno in Piazza Municipio si terranno due eventi di Red Bull dedicati al freestyle urbano.

Temi più discussi: Roglic Campione nazionale a crono! Non succedeva dal 2016: il gioiellino Omrzel è 3°; Team Polti VisitMalta, Pablo García annuncia il ritiro: Il ciclismo è diventato troppo pericoloso. Non vale più la pena; Tour de France 2026, clamoroso a Barcellona: vince del Toro davanti a Pogacar, Vingegaard staccato; Sibiu Tour 2026, Lorenzo Finn conquista anche la salita di Bâlea Lac e rafforza il primato - 6° Walter Calzoni.

Roglic's future is still with the peloton. But not with Red Bull-Bora-Hansgrohe.Il quotidiano spagnolo Marca evidenzia l'intenzione delle parti di separarsi a fine anno: lo sloveno non si ritirerà ma cercherà l'ultimo progetto importante per cullare il sogno Tour de France 2027 ... sport.quotidiano.net

Roglic, il futuro è ancora in gruppo. Ma non con la Red Bull-Bora-HansgroheIl quotidiano spagnolo Marca evidenzia l'intenzione delle parti di separarsi a fine anno: lo sloveno non si ritirerà ma cercherà l'ultimo progetto importante per cullare il sogno Tour de France 2027 ... msn.com

[Annuncio del Team del Tour de France] Red Bull nomina Evenepoel e il cast di supporto di Lipowitz per il Tour de France reddit