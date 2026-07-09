La settima tappa del Tour de France 2026 si svolgerà domani, da Hagetmau a Bordeaux, su un percorso di 175,1 chilometri. Dopo la giornata di riposo, i ciclisti torneranno in azione, affrontando un tracciato che segue il ritorno verso la costa. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva, con orari ancora da definire. La pausa ha permesso ai corridori di recuperare parzialmente dalle fatiche del percorso pirenaico.

Una provvidenziale giornata di riposo attivo rappresenta la soluzione ideale per recuperare, almeno in parte, dalle fatiche del tappone pirenaico. Il Tour de France è pronto a riprendere il suo cammino con la settima tappa Hagetmau-Bordeaux di 175,1 chilometri. Una frazione che non presenta difficoltà altimetriche degne di nota sembra disegnata per concludersi con l’arrivo del gruppo a ranghi compatti. Le formazioni interessate dovranno però prestare attenzione a non concedere spazio eccessivo alle velleità degli attaccanti di giornata. PERCORSO. I corridori affrontano un tracciato quasi totalmente pianeggiante che li conduce fino al traguardo volante di Landiras al chilometro 120,2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, la tappa di domani Hagetmau-Bordeaux: percorso, orari, tv

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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