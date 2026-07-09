Oggi si corre la sesta tappa del Tour de France 2026, da Pau a Gavarnie-Gèdre, una delle tappe più attese della prima parte della corsa. La frazione attraversa i Pirenei e presenta un percorso impegnativo, con arrivo sul Tourmalet. La gara si svolge nel pomeriggio, con la copertura televisiva prevista sui canali sportivi. Tra i favoriti ci sono i due ciclisti che si sfideranno sul celebre passo di montagna.

Sesta tappa, una delle più attese della prima parte di questo Tour de France 2026. In scena la prima vera sfida sui Pirenei: andiamo a scoprire nel dettaglio questa frazione con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. 186,2 chilometri, da Pau a Gavarnie-Gèdre, 4149 metri di dislivello. Nella parte iniziale i corridori iniziano ad entrare in temperatura con le scalate di Côte de Loucrup (1,9 chilometri al 7,1%) e Côte de Mauzevin (3 chilometri al 6,8%). La gara si scalda nel finale: negli ultimi sessantotto chilometri non ci saranno pause con Col d’Aspin (12 km al 6,5%), il leggendario Col du Tourmalet, ad oltre 2100 metri, con 17,1 chilometri al 7,3% e l’arrivo di Gavarnie-Gèdre (18,7 chilometri al 3,7%). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tappa di oggi Pau-Gavarnie-Gèdre: orari, tv, favoriti. Sarà Pogacar-Vingegaard sul Tourmalet!

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Tour de France 2026: Tappa 6 | Chi può fermare Pogaar Percorso e favoriti

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Tour de France 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Sesta Tappa: Pau – Gavarnie/Gèdre (186,2 km) - X x.com

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