Il belga Tim Merlier ha vinto in volata la settima tappa del Tour de France 2026, corsa su 175 chilometri da Hagetmau a Bordeaux. La corsa si è conclusa sulla strada di Bordeaux, una delle mete storiche della gara.

Il belga Tim Merlier (Soudal Quick Step) ha vinto in volata la settima tappa del 113° Tour de France, disputata lungo i 175 chilometri che hanno portato la carovana gialla da Hagetmau a Bordeaux, una delle sedi d’arrivo più tradizionali nella storia della corsa transalpina. Nel cogliere la sua quarta vittoria alla Grande Boucle, lo sprinter fiammingo ha completato la frazione odierna nel tempo di 3h 44? 20?, precedendo il norvegese Soren Warenskjold (Uno-X-Mobility) con l’eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) che ha guadagnato la terza moneta. Resta immutata la classifica generale con il campione del mondo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) saldamente al comando con un vantaggio di 2’42” sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e di 3’27” sul compagno di squadra, il messicano Isaac Del Toro. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tour de France 2026: sulla ruota di Bordeaux esce il numero di Merlier

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