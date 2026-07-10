Tour de France 2026 settima tappa per velocisti | percorso orari e dove vedere Hagetmau-Bordeaux
Venerdì 10 luglio si corre la settima tappa del Tour de France 2026, da Hagetmau a Bordeaux. La frazione di 175 chilometri è prevalentemente pianeggiante, con un percorso studiato per favorire gli sprinter. La tappa si svolge interamente nel sud-ovest della Francia, con partenza alle prime ore del mattino e arrivo previsto nel primo pomeriggio. La gara è visibile in diretta su canali sportivi e piattaforme online.
Il Tour de France 2026 torna in strada con la settima tappa, una frazione che sulla carta sorride ai velocisti. Oggi, venerdì 10 luglio, la Grande Boucle propone i 175 chilometri da Hagetmau a Bordeaux, un percorso prevalentemente pianeggiante che potrebbe riportare i migliori sprinter al centro della scena dopo le fatiche dei Pirenei. Una tappa favorevole alle ruote veloci. Archiviato il primo grande appuntamento di montagna, il gruppo risale verso nord lasciandosi alle spalle i Pirenei. La frazione partirà da Hagetmau e attraverserà Mont-de-Marsan prima di raggiungere il traguardo nel cuore di Bordeaux, sulle rive della Garonna e di fronte al suggestivo Monumento ai Girondini. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.
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