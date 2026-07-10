Tour de France 2026 settima tappa per velocisti | percorso orari e dove vedere Hagetmau-Bordeaux

Notizia in breve

Venerdì 10 luglio si corre la settima tappa del Tour de France 2026, da Hagetmau a Bordeaux. La frazione di 175 chilometri è prevalentemente pianeggiante, con un percorso studiato per favorire gli sprinter. La tappa si svolge interamente nel sud-ovest della Francia, con partenza alle prime ore del mattino e arrivo previsto nel primo pomeriggio. La gara è visibile in diretta su canali sportivi e piattaforme online.