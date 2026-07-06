tour de france pogacar vince la terza tappa e conquista la maglia gialla

Notizia in breve

Tadej Pogacar ha vinto la terza tappa del Tour de France, una frazione di 196 km tra Granollers e Les Angles, e si è aggiudicato anche la maglia gialla. La vittoria è arrivata con un colpo di scena durante la corsa, che si è conclusa con il suo successo. La tappa si è svolta tra le montagne e ha visto il ciclista sloveno emergere sugli avversari.