Tour de France Pogacar vince la terza tappa e conquista la maglia gialla
Tadej Pogacar ha vinto la terza tappa del Tour de France, una frazione di 196 km tra Granollers e Les Angles, e si è aggiudicato anche la maglia gialla. La vittoria è arrivata con un colpo di scena durante la corsa, che si è conclusa con il suo successo. La tappa si è svolta tra le montagne e ha visto il ciclista sloveno emergere sugli avversari.
Les Angles, 6 lug. - (Adnkronos) - Colpo doppio per Tadej Pogacar al Tour de France. Lo sloveno conquista la terza tappa, la Granollers-Les Angles di 196 km e conquista la maglia gialla. Il capitano del team Uae Emirates stacca leggermente nel finale il danese Jonas Vingegaard (Visma lease a bike) e lo precede di 2" sul traguardo. Terzo, sempre a 2", l'ecuadoriano Richard Carapaz (Ef Education Easy Post). Nella classifica generale Pogacar ha lo stesso tempo di Vingegaard, terzo il belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe). Domani quarta frazione, con partenza da Carcassone e arrivo a Foix dopo 182 km. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Tour de France: TADEJ POGACAR DOMINA, VINCE LA TERZA TAPPA E SI PRENDE LA MAGLIA GIALLA
Notizie e thread social correlati
Tour de France 2026, Pogacar conquista la terza tappa e si prende la maglia giallaTadej Pogacar ha vinto la terza tappa del Tour de France 2026, una frazione di 195 km da Granollers a Les Angles.
Classifica Tour de France 2026, terza tappa: Pogacar veste la maglia gialla!Tappa breve del Tour de France 2026, con partenza da Granollers in Spagna e arrivo a Les Angles in Francia.
Temi più discussi: Il Tour de France oltre Tadej Pogacar; Quote vincente Tour de France 2026: favoriti Pogacar e Vingegaard; Tour de France 2026: Tadej Pogacar e la pressione di Jonas Vingegaard, obiettivo quinta maglia gialla: Ci spingiamo a vicenda verso nuovi traguardi | Ciclismo su strada; Oggi parte il Tour de France, Pogacar come può perderlo? L'analisi.
Tadej Pogacar ha vinto la terza tappa del Tour de France - la Granollers-Les Angles di 196 km, tutta in Catalogna - e ha strappato la maglia gialla di leader a danese Jonas Vingegaard. Il campione del mondo e Vingegaard hanno lo stesso tempo, ma P x.com
Tadej Pogacar ha vinto la terza tappa del Tour de France - la Granollers-Les Angles di 196 km, tutta in Catalogna - e ha strappato la maglia gialla di leader a danese Jonas Vingegaard. Il campione del mondo e Vingegaard hanno lo stesso tempo, ma P facebook
Gioco di pronostici sul Tour de France 2026 reddit
Tour de France 2026, Pogacar conquista la terza tappa e si prende la maglia giallaTadej Pogacar firma il primo successo al Tour de France 2026 e si prende anche la maglia gialla. Lo sloveno della UAE Team Emirates ha vinto la terza tappa ... lapresse.it
Tour De France: tutteLo sloveno, magistralmente pilotato da Del Toro, vince lo sprint in cima allo strappo. Secondo il danese, che cede il simbolo del primato ... gazzetta.it