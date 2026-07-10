Total Eclipse of the Heart il canto d’amore e solitudine di Bonnie Tyler

Da metropolitanmagazine.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bonnie Tyler, cantante gallese, è morta a 75 anni. È nota soprattutto per la ballad “Total Eclipse of the Heart”, brano che ha segnato gli anni Ottanta e rimane uno dei suoi successi più riconosciuti. La cantante aveva una carriera ricca di canzoni di successo, ma questa traccia è quella che l’ha resa famosa in tutto il mondo. La sua scomparsa è stata annunciata ieri.

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Nonostante Bonnie Tyler avesse nel proprio arsenale diverse canzoni di successo, è evidente: il mondo ricorderà la cantante gallese, scomparsa ieri a 75 anni, soprattutto per la potente ballad Total Eclipse of the Heart, uno dei brani che hanno segnato maggiormente la musica degli anni Ottanta. Va detto, prima dell’uscita del singolo, l’artista era già nota e rispettata, ma la reale consacrazione è avvenuta solamente nel 1983. Scritto e prodotto da Jim Steinman, paroliere di Meat Loaf, il pezzo si intitolava originariamente Vampires in Love, poiché composto per una versione musical di Nosferatu. La sua incisione fu un processo lungo e... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - “Total Eclipse of the Heart”, il canto d’amore e solitudine di Bonnie Tyler
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