Morta Bonnie Tyler la star di ‘Total eclipse of the heart’

Faro, 9 luglio 2026 – Il mondo della musica piange una vera icona: è morta a 75 anni Bonnie Tyler. La cantante gallese si è spenta a Faro, in Portogallo, dove abitava da diverso tempo. Ancora non sono chiare le cause della sua scomparsa, quello che si sa è che solo qualche mese fa era stata ricoverata in ospedale per dei gravi problemi di salute. A maggio, infatti, era stata sottoposta a un intervento chirurgico per una perforazione intestinale ed era stata posta dai medici in coma farmacologico per favorire il processo di guarigione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Británica Bonnie Tyler en coma inducido tras ser operada de urgencia en Portugal | AFP

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