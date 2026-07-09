La cantante Bonnie Tyler è deceduta all’età di 75 anni. Conosciuta per la sua voce roca e il successo “Total Eclipse of the Heart”, ha lasciato un segno duraturo nel panorama musicale. La sua carriera ha attraversato decenni, rendendola una delle interpreti più riconoscibili del suo tempo. La notizia della sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulle cause.

La leggendaria cantante Bonnie Tyler è morta all’età di 75 anni. Nota soprattutto per la sua inconfondibile voce roca e per il successo intramontabile “Total Eclipse of the Heart”, Bonnie Tyler è diventata una delle voci più riconoscibili della sua generazione. La sua musica ha toccato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo e le sue potenti esibizioni hanno contribuito a consolidare il suo status di vera icona dell’industria musicale. La cantante, originaria di Skewen, nel Galles meridionale, era stata indotta in coma farmacologico a maggio dopo aver subito un intervento chirurgico d’urgenza all’intestino. A giugno, un portavoce aveva confermato che si era risvegliata, ma che rimaneva «in condizioni molto gravi e in terapia intensiva». 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Morta Bonnie Tyler, cantante di “Total Eclipse of the Heart”

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Bonnie Tyler, cantante de Total Eclipse of the Heart DESPIERTA del coma, ! ULTIMA HORA !

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