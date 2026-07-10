Su cento aziende ispezionate in Toscana, 88 risultano non conformi alle norme di sicurezza. Durante una manifestazione a Firenze, i sindacati hanno trasformato lo sciopero sulla crisi industriale in un'occasione per evidenziare le carenze nei controlli sulla sicurezza sul lavoro. La notizia di un incidente mortale ha accentuato le richieste di intervento e miglioramenti nelle condizioni di tutela dei lavoratori.

La notizia dell’ennesimo incidente mortale sul lavoro ha cambiato il clima della manifestazione dei sindacati a Firenze (nella foto). Il primo sciopero per la crisi dell’industria toscana è diventato anche un momento di denuncia sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro. "Proprio pochi giorni fa – ha ricordato la segretaria della Cisl Toscana, Silvia Russo – avevamo chiesto l’apertura di un tavolo regionale. La Toscana è maglia nera per gli infortuni sul lavoro: i dati fanno paura. Su 100 aziende controllate, 88 non sono in regola. Servono più formazione, più controlli e un impegno comune delle istituzioni per fermare una tragedia che continua a ripetersi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana maglia nera: "Su cento aziende sottoposte a controlli 88 non sono in regola"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incubo debiti per famiglie e aziende, Monza è maglia nera in LombardiaA Monza, una richiesta di aiuto per sovraindebitamento su cinque viene presentata al Tribunale, rendendo questa città la più colpita in Lombardia da...

Sicurezza sul lavoro, il report: "Liguria maglia nera, irregolare il 71% delle aziende ispezionate"Un recente report sulla sicurezza sul lavoro in Liguria rivela che il 71,6% delle aziende ispezionate risultano irregolari.

Temi più discussi: Infortuni mortali sul lavoro, 4 province in zona rossa; Morti sul lavoro, Liguria in zona rossa e tre province nella top 10 del rischio a livello nazionale: come sta Genova; Morti sul lavoro, quadro in chiaroscuro per Lucca: è in zona arancione; OSSERVATORIO VEGA * MORTI SUL LAVORO (2026): A MAGGIO 370 VITTIME, MAGLIA NERA LOMBARDIA (40) POI VENETO (31) E SICILIA (26) / TRENTINO-ALTO ADIGE A QUOTA 8.

100 anni di Fiorentina celebrati al Teatro Niccolini di Firenze con Solo per la Maglia. Consegnato anche il Gonfalone d'Argento della Toscana al quotidiano Stadio per gli 80 anni di storia sportiva #Fiorentina - X x.com

Caro-benzina, la maglia nera va alla Toscana: E’ la seconda regione d’Italia dove costa di piùDa una parte la Toscana, dove la benzina costa più che in ogni altra regione italiana, Trento a parte. Dall’altra gli aumenti anomali del carburante che rischia di gettare ombre su alcuni gestori. lanazione.it

Qualità della vita. Pistoia maglia nera di tutta la Toscana. Cultura, che flopUltima in Toscana, sessantaseiesima in Italia ed un target particolarmente negativo, quello della spesa pro-capite dei comuni per la cultura, che posiziona la provincia addirittura al 104° posto ... lanazione.it