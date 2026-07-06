Incubo debiti per famiglie e aziende Monza è maglia nera in Lombardia

Notizia in breve

A Monza, una richiesta di aiuto per sovraindebitamento su cinque viene presentata al Tribunale, rendendo questa città la più colpita in Lombardia da crisi economiche, patrimoniali e finanziarie. La percentuale di casi di sovraindebitamento è la più alta della regione, evidenziando un aumento delle difficoltà tra famiglie e aziende locali. I dati indicano un trend preoccupante che coinvolge un numero significativo di soggetti in difficoltà economica.