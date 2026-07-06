Incubo debiti per famiglie e aziende Monza è maglia nera in Lombardia
A Monza, una richiesta di aiuto per sovraindebitamento su cinque viene presentata al Tribunale, rendendo questa città la più colpita in Lombardia da crisi economiche, patrimoniali e finanziarie. La percentuale di casi di sovraindebitamento è la più alta della regione, evidenziando un aumento delle difficoltà tra famiglie e aziende locali. I dati indicano un trend preoccupante che coinvolge un numero significativo di soggetti in difficoltà economica.
Monza –?????? Una richiesta di aiuto per sovraindebitamento su cinque viene presentata al Tribunale di Monza, al primo posto in Lombardia per le crisi economiche, patrimoniali e finanziarie. I dati relativi al 2025 vengono dalla Camera arbitrale di Milano, società della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi, che gestisce le crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione controllata da sottoporre alle autorità giudiziarie. La classifica. Monza con 80 domande depositate rappresenta il 22% del totale delle istanze depositate, segue Milano con il 17%, Lodi 14%, Como 12%, Lecco 11%, Pavia 9%, Busto Arsizio 6%, Cremona 5%, Varese 4%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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