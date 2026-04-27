Sicurezza sul lavoro il report | Liguria maglia nera irregolare il 71% delle aziende ispezionate

Un recente report sulla sicurezza sul lavoro in Liguria rivela che il 71,6% delle aziende ispezionate risultano irregolari. Il dato si aggiunge a un quadro complessivo che comprende quasi 19.000 infortuni registrati, con una tendenza in crescita. La regione si posiziona al primo posto per irregolarità tra le aree italiane analizzate, evidenziando una situazione preoccupante in termini di rispetto delle norme di sicurezza.

Il 71,6% delle imprese ispezionate in Liguria sono risultate irregolari. A questo dato shock vanno aggiunti poi anche altri numeri che contribuiscono a rendere preoccupante il quadro, tra cui l'alta percentuale di irregolarità e i quasi 19mila infortuni registrati, con una tendenza in aumento.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Notizie correlate

Sicurezza sul lavoro: "Modena maglia nera. I numeri sono impietosi, dobbiamo reagire"Un morto in più rispetto all’anno scorso, infortuni in aumento praticamente in tutti i settori.

Sicurezza sul lavoro, Confartgianato: "Il più grande valore delle nostre aziende sono le persone"La Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro si celebra il 28 aprile di ogni anno, promossa dall'Organizzazione Internazionale del...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Norme UNI sulla salute e la sicurezza sul lavoro, sottoscritta la convenzione per la libera consultazione; GIORNATA MONDIALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO; 28 aprile, giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro 'Non è fatalità. È il sistema che va cambiato'; Sicurezza sul lavoro e contrasto al caporalato, sottoscritto all’Aquila un protocollo d’intesa.

Giornata mondiale sicurezza sul lavoro, esperti a confronto sul ruolo dell’intelligenza artificialeIl convegno momento di confronto tra istituzioni, esperti e professionisti su un tema sempre più centrale per il mondo della prevenzione ... corrierequotidiano.it

Più controlli e prevenzione tra Varese e Como, ATS Insubria fa il punto sulla sicurezza sul lavoroIn occasione della giornata mondiale dedicata al tema ATS Insubria presenta i dati delle attività ispettive e dei progetti di prevenzione sul territorio ... varesenews.it

Il governo cinese ha bloccato l’acquisizione dell’app di AI Manus da parte di Meta, citando rischi per la sicurezza nazionale x.com

Roma Termini: azione di sistema coordinata dalla Questura tra sicurezza, decoro e tutela dei consumatori. Oltre 11mila euro di sanzioni e più di 160 kg di alimenti sequestrati Continua a leggere: https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/173369ef40601 - facebook.com facebook