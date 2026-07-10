Tortino Porretta firmato il nuovo integrativo aziendale alla Dino Corsini | welfare premi e bonus Natale

La Dino Corsini ha firmato un nuovo accordo integrativo aziendale che riguarda il welfare, premi e bonus natalizi. L’intesa coinvolge oltre 150 dipendenti dello stabilimento di Valsamoggia. La decisione segue il salvataggio del Tortino Porretta a aprile e la tutela delle cinque lavoratrici della sede di Porretta Terme. L’accordo mira a migliorare le condizioni di lavoro e i benefit per i dipendenti dell’azienda.

Salvati lo storico Tortino Porretta lo scorso aprile e le cinque dipendenti della Giulian Corsini di Porretta Terme, ora la società Dino Corsini pensa ad aumentare il benessere degli oltre 150 dipendenti occupati nel grande stabilimento di Valsamoggia. È stato appena firmato l’integrativo aziendale con cui viene innalzato il valore del premio produzione nel triennio, una cifra media di 1500 euro con la possibilità di convertirla in welfare con una maggiorazione del 18%, e introdotto un nuovo premio legato al mol, e dunque al margine operativo lordo dell’azienda, di ulteriori 150 euro. In più, in concomitanza con la pausa natalizia, saranno erogati 150 euro di buoni spesa. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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