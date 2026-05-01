Nella zona tra Monza e Vimercate, in Brianza, si trovano diverse aziende che offrono benefit come bonus di 8 mila euro per ogni figlio, auto aziendali e premi di risultato. Il territorio è caratterizzato da un settore industriale vario, che comprende multinazionali, aziende di consulenza e imprese storiche del settore manifatturiero. Nel panorama locale queste pratiche sono comuni e rappresentano un aspetto importante delle politiche aziendali.

In Brianza, tra Monza e Vimercate, il tessuto produttivo è ampio e diversificato: multinazionali, società di consulenza in crescita e manifatture storiche convivono nello stesso territorio. È qui che il welfare aziendale sta cambiando scala. Non si tratta di casi isolati. Sempre più aziende.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Notizie correlate

Un premio da 650 euro e più welfare aziendale. Così migliora il contratto dei lavoratori di LidlRaggiunto l'accordo sul nuovo integrativo che a Roma coinvolge quasi 600 dipendenti della nota catena di supermercati discount Più welfare aziendale,...

La Spezia: premi al 1% di tasse, welfare e bonus per i dipendentiLa Spezia sta vivendo un momento di svolta concreta per il settore terziario, dove Confcommercio e i sindacati hanno siglato un’intesa che riduce...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Bonus da 8mila euro a figlio, auto aziendale e premi di risultato: ecco le aziende della Brianza regine del welfare; Modello 730, cosa tenere a mente su bonus e detrazioni per la casa; Bonus edilizi, multe fino a 8mila euro senza catasto aggiornato: 45mila lettere del Fisco a caccia di furbetti; Decreto lavoro, cosa significa giusto salario e chi avrà i bonus del governo.

Bonus da 8mila euro a figlio, auto aziendale e premi di risultato: ecco le aziende della Brianza regine del welfareQuote fino al 10% del fatturato, premi di risultato convertiti in servizi e migliaia di ore di formazione: ecco i numeri del welfare aziendale in quattro imprese e colossi brianzoli ... monzatoday.it

Sulle prime 3500 verifiche quasi il 45% delle case presenta anomalieL’Agenzia delle Entrate avvia una nuova fase di verifiche sugli immobili ristrutturati con incentivi fiscali ma non aggiornati al catasto. I numeri danno la misura del fenomeno: su 3.500 controlli pre ... lanuovasardegna.it

Bonus assunzioni per under 35 e donne svantaggiate (da IlSud24.it) Leggi: https://www.ilsud24.it/2026/04/29/dl-lavoro-salario-giusto-incentivi-bonus/ - facebook.com facebook